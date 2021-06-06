Саммит Байдена и Путина: доступ в воздушное пространство над Женевой ограничат
В Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита лидеров США и России Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Саммит намечен на 16 июня.
Подчеркивается, что ограничения будут существенными. Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.
Указано, что вся эта процедура "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе".
Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.
Кроме того, власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве на время встречи. Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.
Напомним, колумнист газеты Tribune de Genève Ален Журдан полагает, что саммит президентов США и РФ может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча может состояться на одной из вилл недалеко от города.
Как писало РБК-Украина, Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Глава США заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с российским коллегой.
При этом Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.