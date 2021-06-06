Хоча б по телефону: Кравчук пропонує Байдену до зустрічі з Путіним поспілкуватися із Зеленським

Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що президенту США Джо Байдену перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним було б варто поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча б по телефону.

"Я б хотів, щоб перед зустріччю Путіна і Байдена Байден поговорив хоча б по телефону з президентом Зеленським. Тому що я розумію, що під час цієї зустрічі тема України буде присутня, це вже очевидно", - зазначив Кравчук.

За словами глави української делегації у ТКГ, ніхто не знає ситуацію в Україні і на сході краще, ніж Зеленський. Кравчук вважає, що отримана від глави України інформація могла б бути корисною Байдену на зустрічі з президентом РФ.