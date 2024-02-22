На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, - Politico

Європейський парламент виявив сліди злому на двох пристроях членів та співробітників Підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE). Підвищено режим готовності щодо можливих кібератак у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Європейський парламент попросив членів Підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після виявлення слідів злому на двох пристроях.
Проблему виявили, коли оВін сказав, що одразу не зрозумів, чому став мішенню. У грудні минулого року Politico повідомляло, що кібербезпека установи поки "не відповідає стандартам" та "не готова до загроз", створених хакерами.
"У зазначеному геополітичному контексті та з урахуванням характеру файлів, за якими стежить підкомітет з безпеки та оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету та персоналу, що підтримує його роботу", - йдеться у заяві заступниці речника Європарламенту Дельфіни Колард.
У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ. З моменту запуску програми було виконано "сотні операцій", пише Politico.
Нагадаємо, спільно з правоохоронними органами США, Великобританії та ЄС, СБУ викрила глобальну мережу хакерів, серед яких були представники з України та Росії. Вдалося зупинити діяльність міжнародного угруповання хакерів LockBit.
Крім того, 20 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох громадян Росії, які були членами кібергрупи LockBit і займалися здирництвом. Заступник міністра фінансів, Воллі Адеймо, заявив, що Сполучені Штати рішуче протистоять спробам вимагати та красти у їх громадян та установ.
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