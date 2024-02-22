На телефонах членов Европейского парламента обнаружили шпионские программы, - Politico

Европейский парламент попросил членов Подкомитета по обороне проверить свои телефоны на шпионское программное обеспечение после обнаружения следов взлома на двух устройствах.

Проблему выявили, когда один из членов подкомитета пошел на плановую проверку, во время которой были обнаружены следы шпионского ПЗ. Он сказал, что сразу не понял, почему стал мишенью. В декабре прошлого года Politico сообщало, что кибербезопасность учреждения пока "не отвечает стандартам" и "не готова к угрозам", созданным хакерами.

"В указанном геополитическом контексте и с учетом характера файлов, за которыми следит подкомитет по безопасности и обороне, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, поддерживающего его работу", - говорится в заявлении заместителя представителя Европарламента Дельфины Колард.

В апреле прошлого года IТ-служба парламента запустила систему проверки телефонов депутатов на наличие шпионского ПО. С момента запуска программы были выполнены "сотни операций", пишет Politico.