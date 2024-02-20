США ввели санкції проти росіян-здирників із кіберугруповання LockBit

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 лютого, запровадили санкції проти двох росіян, які займалися здирництвом у складі кіберугруповання LockBit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Зазначається, що два росіяни є представниками російської групи розробників програм-вимагачів LockBit.

"Це перша дія в рамках триваючих спільних зусиль Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань і наших міжнародних партнерів, націлених на LockBit", - додали у відомстві.

Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо сказав, що Сполучені Штати не терпітимуть спроб вимагати та красти в наших громадян і установ. Вашингтон продовжить свій загальнодержавний підхід до захисту від шкідливої кібердіяльності та використовуватиме всі доступні інструменти, щоб притягнути до відповідальності суб'єктів, які створюють ці загрози.

Що відомо про LockBit

У Мінфіні повідомили, що Росія продовжує пропонувати безпечну гавань для кіберзлочинців, де такі групи, як LockBit, можуть вільно запускати атаки з використанням програм-здирників проти Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів.

LockBit - це російська група здирників, уперше виявлена у 2019 році і найбільш відома своїм однойменним варіантом програми-вимагача.

Ці атаки програм-вимагачів були націлені на критично важливу інфраструктуру, включно з лікарнями, школами та фінансовими установами. Примітно, що LockBit несе відповідальність за атаку програми-вимагача в листопаді 2023 року на американського брокера-дилера Промислово-комерційного банку Китаю.

Сполучені Штати є світовим лідером у боротьбі з кіберзлочинністю і мають намір використовувати всі доступні повноваження та інструменти для захисту американців від кіберзагроз. Уряд США надає критично важливі ресурси для підтримки потенційних жертв у захисті від атак програм-здирників.

Хто потрапив під санкції

США ввели обмеження проти:

Івана Геннадійовича Кондратьєва - є керівником дочірньої підгрупи LockBit. Кондратьєв широко відомий у кіберзлочинному світі як "Bassterlord";

Артура Сунгатова - займається здирництвом Lockbit і бере активну участь в атаках із використанням програм-вимагачів LockBit.

Санкції США проти кіберзлочинців із РФ

У вересні Сполучені Штати Америки і Британія запровадили санкції проти членів російської банди хакерів із Trickbot.

Також у листопаді Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.

А в січні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти росіянина, який причетний до кібератаки на австралійську компанію Medibank.