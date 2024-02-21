СБУ викрила глобальну мережу хакерів: серед учасників були українці та росіяни

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Служби безпеки України.

"Зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію та персональні дані, а потім вимагали за них "викуп". Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та Росії", - зазначили у СБУ.

За останні п'ять років група здійснила понад три тисячі кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн. Відомо, що в однієї з американської компанії хакери вимагали понад 90 млн доларів.

Після успішної операції правоохоронці заблокували даркнет-сайти, які використовувала група, вилучили понад 30 серверів та заблокували понад 200 криптовалютних рахунків.

Національна поліція України, Європол та Офіс Генерального прокурора співпрацювали із СБУ у цій операції, а отримані речові докази будуть передані міжнародним партнерам для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.