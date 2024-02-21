СБУ викрила глобальну мережу хакерів: серед учасників були українці та росіяни
СБУ разом із правоохоронними органами США, Великобританії та ЄС розкрила глобальну мережу хакерів-вимагачів. Вдалося зупинити активність міжнародного угрупування хакерів LockBit.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Служби безпеки України.
"Зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію та персональні дані, а потім вимагали за них "викуп". Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та Росії", - зазначили у СБУ.
За останні п'ять років група здійснила понад три тисячі кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн. Відомо, що в однієї з американської компанії хакери вимагали понад 90 млн доларів.
Після успішної операції правоохоронці заблокували даркнет-сайти, які використовувала група, вилучили понад 30 серверів та заблокували понад 200 криптовалютних рахунків.
Національна поліція України, Європол та Офіс Генерального прокурора співпрацювали із СБУ у цій операції, а отримані речові докази будуть передані міжнародним партнерам для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, 19 лютого близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу "Еспресо" та транслювали відеоролик із зруйнованими українськими містами, відеозапис із Джозефом Байденом та заклик до припинення дій, що натякає на можливу причетність США до конфлікту в Україні.
Крім того, у Держспецзв'язку повідомили, що кібератаку, що відбулася 18 лютого на низці українських медіа, було здійснено російськими хакерами. У заяві відомства зазначено, що під час атаки на українські ЗМІ ворожі хакери розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. Окрім "Української правди" та Liga.net інші видання також постраждали від цього інциденту.
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