ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ викрила глобальну мережу хакерів: серед учасників були українці та росіяни

Україна, Середа 21 лютого 2024 16:46
UA EN RU
СБУ викрила глобальну мережу хакерів: серед учасників були українці та росіяни Фото: СБУ викрила глобальну мережу хакерів-вимагачів (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

СБУ разом із правоохоронними органами США, Великобританії та ЄС розкрила глобальну мережу хакерів-вимагачів. Вдалося зупинити активність міжнародного угрупування хакерів LockBit.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Служби безпеки України.

"Зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію та персональні дані, а потім вимагали за них "викуп". Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та Росії", - зазначили у СБУ.

За останні п'ять років група здійснила понад три тисячі кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн. Відомо, що в однієї з американської компанії хакери вимагали понад 90 млн доларів.

Після успішної операції правоохоронці заблокували даркнет-сайти, які використовувала група, вилучили понад 30 серверів та заблокували понад 200 криптовалютних рахунків.

Національна поліція України, Європол та Офіс Генерального прокурора співпрацювали із СБУ у цій операції, а отримані речові докази будуть передані міжнародним партнерам для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 19 лютого близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу "Еспресо" та транслювали відеоролик із зруйнованими українськими містами, відеозапис із Джозефом Байденом та заклик до припинення дій, що натякає на можливу причетність США до конфлікту в Україні.

Крім того, у Держспецзв'язку повідомили, що кібератаку, що відбулася 18 лютого на низці українських медіа, було здійснено російськими хакерами. У заяві відомства зазначено, що під час атаки на українські ЗМІ ворожі хакери розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. Окрім "Української правди" та Liga.net інші видання також постраждали від цього інциденту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Кібератака
NEWS
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"