На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, - Politico

Європейський парламент виявив сліди злому на двох пристроях членів та співробітників Підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE). Підвищено режим готовності щодо можливих кібератак у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Європейський парламент попросив членів Підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після виявлення слідів злому на двох пристроях.

Проблему виявили, коли о дин із членів підкомітету пішов на планову перевірку, під час якої було виявлено сліди шпигунського ПЗ. Він сказав, що одразу не зрозумів, чому став мішенню. У грудні минулого року Politico повідомляло, що кібербезпека установи поки "не відповідає стандартам" та "не готова до загроз", створених хакерами.

"У зазначеному геополітичному контексті та з урахуванням характеру файлів, за якими стежить підкомітет з безпеки та оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету та персоналу, що підтримує його роботу", - йдеться у заяві заступниці речника Європарламенту Дельфіни Колард.

У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ. З моменту запуску програми було виконано "сотні операцій", пише Politico.