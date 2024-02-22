На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, - Politico
Європейський парламент виявив сліди злому на двох пристроях членів та співробітників Підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE). Підвищено режим готовності щодо можливих кібератак у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Європейський парламент попросив членів Підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після виявлення слідів злому на двох пристроях.
Проблему виявили, коли один із членів підкомітету пішов на планову перевірку, під час якої було виявлено сліди шпигунського ПЗ. Він сказав, що одразу не зрозумів, чому став мішенню. У грудні минулого року Politico повідомляло, що кібербезпека установи поки "не відповідає стандартам" та "не готова до загроз", створених хакерами.
"У зазначеному геополітичному контексті та з урахуванням характеру файлів, за якими стежить підкомітет з безпеки та оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету та персоналу, що підтримує його роботу", - йдеться у заяві заступниці речника Європарламенту Дельфіни Колард.
У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ. З моменту запуску програми було виконано "сотні операцій", пише Politico.
Нагадаємо, спільно з правоохоронними органами США, Великобританії та ЄС, СБУ викрила глобальну мережу хакерів, серед яких були представники з України та Росії. Вдалося зупинити діяльність міжнародного угруповання хакерів LockBit.
Крім того, 20 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох громадян Росії, які були членами кібергрупи LockBit і займалися здирництвом. Заступник міністра фінансів, Воллі Адеймо, заявив, що Сполучені Штати рішуче протистоять спробам вимагати та красти у їх громадян та установ.
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