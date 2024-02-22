ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, - Politico

Четвер 22 лютого 2024 01:06
UA EN RU
На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, - Politico Фото: На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент виявив сліди злому на двох пристроях членів та співробітників Підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE). Підвищено режим готовності щодо можливих кібератак у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Європейський парламент попросив членів Підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після виявлення слідів злому на двох пристроях.

Проблему виявили, коли один із членів підкомітету пішов на планову перевірку, під час якої було виявлено сліди шпигунського ПЗ. Він сказав, що одразу не зрозумів, чому став мішенню. У грудні минулого року Politico повідомляло, що кібербезпека установи поки "не відповідає стандартам" та "не готова до загроз", створених хакерами.

"У зазначеному геополітичному контексті та з урахуванням характеру файлів, за якими стежить підкомітет з безпеки та оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету та персоналу, що підтримує його роботу", - йдеться у заяві заступниці речника Європарламенту Дельфіни Колард.

У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ. З моменту запуску програми було виконано "сотні операцій", пише Politico.

Нагадаємо, спільно з правоохоронними органами США, Великобританії та ЄС, СБУ викрила глобальну мережу хакерів, серед яких були представники з України та Росії. Вдалося зупинити діяльність міжнародного угруповання хакерів LockBit.

Крім того, 20 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох громадян Росії, які були членами кібергрупи LockBit і займалися здирництвом. Заступник міністра фінансів, Воллі Адеймо, заявив, що Сполучені Штати рішуче протистоять спробам вимагати та красти у їх громадян та установ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Парламент Брюссель Кібератака
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"