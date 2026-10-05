Телефон, бус і ВЛК. Омбудсмен пояснив, що дозволено і заборонено працівникам ТЦК

Чи мають право працівники ТЦК та СП забирати телефон та силоміць вантажити в бус? Є чітка відповідь у законі про мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Омбудсмен записав відео про те, як має відбуватися мобілізація "за законом, а не за принципом примусу".
Працівникам ТЦК та СП дозволено:
Працівникам ТЦК та СП заборонено:
"Я вже неодноразово наголошував: спадок попереднього керівництва МОУ не має повторюватися. Порушення прав під час мобілізації - також відповідальність нового Головнокомандувача", - зазначив Лубінець.
Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повинен встановити всіх осіб, які причетні до незаконного проникнення в приватний будинок у Хмельницькій області. Про це заявив Лубінець.
Крім того, в Одеській області невідомий напав з ножем на військового ТЦК, який повернувся з фронту.