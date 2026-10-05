Телефон, бус і ВЛК. Омбудсмен пояснив, що дозволено і заборонено працівникам ТЦК

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повинен встановити всіх осіб, які причетні до незаконного проникнення в приватний будинок у Хмельницькій області. Про це заявив Лубінець.

Крім того, в Одеській області невідомий напав з ножем на військового ТЦК, який повернувся з фронту.