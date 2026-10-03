"Що це взагалі таке?": Лубінець звернувся до ОГП через резонансне відео з Хмельниччини

Офіс генерального прокурора повинен встановити всіх осіб, які причетні до незаконного проникнення в приватний будинок у Хмельницькій області.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Український омбудсман відреагував на резонасне відео, яке наразі активно шириться соцмережами.

"Я побачив ці кадри - і перше питання: що це взагалі таке? На відео група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно та проникає всередину. Хто саме ці люди - працівники ТЦК та СП, військовослужбовці чи інші особи - має встановити офіційна перевірка", - наголосив Лубінець.

Він також додав, що вже надіслав листа до Офісу Генерального прокурора з вимогою встановити всіх причетних, з'ясувати обставини та надати їхнім діям правову оцінку.

На тлі останніх подій омбудсман нагадав, що незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи - це пряме порушення статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла.

"Я вже неодноразово наголошував: спадок, який залишило колишнє керівництво МОУ, не має повторюватися. Такі практики потрібно повністю викорінювати. Вони не мають ставати нормою чи звичайними новинами, на які не реагуватимуть чи забудуть. Наразі цей контроль за справедливістю стає відповідальністю і нового Головнокомандувача", - заявив Лубінець.

За його словами, подібних відео з різних регіонів України стає дедалі більше, тому влада не має права ігнорувати цю проблему.

"Кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена. Кожне порушення - отримати правову оцінку", - підсумував Лубінець.