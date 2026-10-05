Телефон, бус и ВЛК. Омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК

Имеют ли право работники ТЦК и СП забирать телефон и насильно грузить в бус? Есть четкий ответ в законе о мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Омбудсмен записал видео о том, как должна происходить мобилизация "по закону, а не по принципу принуждения".
Работникам ТЦК и СП разрешено:
Работникам ТЦК и СП запрещено:
"Я уже неоднократно отмечал: наследие предыдущего руководства МОУ не должно повторяться. Нарушение прав во время мобилизации - также ответственность нового Главнокомандующего", - отметил Лубинец.
Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора должен установить всех лиц, причастных к незаконному проникновению в частный дом в Хмельницкой области. Об этом заявил Лубинец.
Кроме того, в Одесской области неизвестный напал с вернувшимся с фронта ножом на военного ТЦК.