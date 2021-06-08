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В телах погибших со сбитого на Донбассе MH17 обнаружили сотни металлических осколков

Автор: Дмитрий Кузнецов

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе голландские эксперты сообщили об извлечении из тел погибших и их вещей 370 металлических фрагментов. По словам судьи, самолет находился в исправном состоянии, а экипаж был подготовлен к полету.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент службы новостей здания суда Молли Квелл.

По ее словам, в ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил об обнаружении голландскими экспертами в телах, одежде и багаже находившихся на борту самолета 370 металлических осколков.

"Из тела капитана авиалайнера эксперты извлекли более 100 металлических осколков. Один из них имел форму "бабочки", - добавила она.

Напомним, ранее председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что на сегодня до сих пор так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17.

Также известно, что США окончательно отказали суду в Гааге в предоставлении спутниковых снимков запуска ракеты "Бук". Предполагается, что на них зафиксировано место запуска ракеты по пассажирскому самолету и траектория полета.

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Новости Украины ДонбасскатастрофаMH17Суд