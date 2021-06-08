В телах погибших со сбитого на Донбассе MH17 обнаружили сотни металлических осколков

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе голландские эксперты сообщили об извлечении из тел погибших и их вещей 370 металлических фрагментов. По словам судьи, самолет находился в исправном состоянии, а экипаж был подготовлен к полету.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент службы новостей здания суда Молли Квелл.

По ее словам, в ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил об обнаружении голландскими экспертами в телах, одежде и багаже находившихся на борту самолета 370 металлических осколков. "Из тела капитана авиалайнера эксперты извлекли более 100 металлических осколков. Один из них имел форму "бабочки", - добавила она.