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У тілах загиблих зі збитого на Донбасі MH17 виявили сотні металевих осколів

Автор: Дмитрий Кузнецов

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту.

Про це в Twitter повідомила кореспондент служби новин Будівлі суду Моллі Квелл.

За її словами, в ході засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхейс повідомив про виявлення голландськими експертами в тілах, одязі і багажі знаходилися на борту літака 370 металевих осколків.

"З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків. Один з них мав форму "метелика", - додала вона.

Нагадаємо, раніше головуючий суддя Хендрік Стейнхейс заявив, що на сьогодні досі так і не були виявлені останки двох з 298 жертв катастрофи MH17.

Також відомо, що США остаточно відмовили суду в Гаазі в наданні супутникових знімків запуску ракети "Бук". Передбачається, що на них зафіксовано місце запуску ракети по пасажирському літаку і траєкторія польоту.

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Новини України ДонбаскатастрофаMH17Суд