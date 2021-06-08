У тілах загиблих зі збитого на Донбасі MH17 виявили сотні металевих осколів

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту.
Про це в Twitter повідомила кореспондент служби новин Будівлі суду Моллі Квелл.
За її словами, в ході засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхейс повідомив про виявлення голландськими експертами в тілах, одязі і багажі знаходилися на борту літака 370 металевих осколків.
"З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків. Один з них мав форму "метелика", - додала вона.
Нагадаємо, раніше головуючий суддя Хендрік Стейнхейс заявив, що на сьогодні досі так і не були виявлені останки двох з 298 жертв катастрофи MH17.
Також відомо, що США остаточно відмовили суду в Гаазі в наданні супутникових знімків запуску ракети "Бук". Передбачається, що на них зафіксовано місце запуску ракети по пасажирському літаку і траєкторія польоту.