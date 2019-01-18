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Тела троих погибших у берегов Турции моряков передали родственникам

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 01:16
Тела троих погибших у берегов Турции моряков передали родственникам
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Тело еще одного украинца так и не нашли

Родственникам в Украине передали тела троих моряков, погибших в результате крушения торгового судна Volgo Balt 214 у берегов турецкого Самсуна 7 января. Об этом сообщил консул Посольства Украины в Турции Борис Ясинский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Тела еще одного украинца и гражданина Азербайджана остаются ненайденными, поисковая операция прекращена.

"Тела троих украинских моряков, которые погибли после крушения торгового судна у берегов Самсуна 7 января, были доставлены в Украину и переданы родственникам в Одессе, Харькове и Черкассах", - рассказал консул.

Он добавил, что, по неофициальным данным турецких спасательных органов, со вчерашнего дня поисковая операция была приостановлена, потому что в продолжении операции "не видят больше смысла".

"Тело одного украинского гражданина остается ненайденным. Не исключается вариант, что тело не будет найдено. Сейчас посольство принимает меры для получения официальной информации о пропаже без вести", - уточнил Ясинский.

Напомним, грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны. На борту судна находились 11 граждан Украины, четверо из них погибли.

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