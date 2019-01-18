ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тіла трьох загиблих біля берегів Туреччини моряків передали родичам

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 01:16
Тіла трьох загиблих біля берегів Туреччини моряків передали родичам
Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Тіло ще одного українця так і не знайшли

Родичам в Україні передали тіла трьох моряків, які загинули в результаті аварії торгового судна Volgo Balt 214 біля берегів турецького Самсуна 7 січня. Про це повідомив консул Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Тіла ще одного українця і громадянина Азербайджану залишаються незнайденими, пошукова операція припинена.

"Тіла трьох українських моряків, які загинули після аварії торгового судна біля берегів Самсуна 7 січня, були доставлені в Україну і передані родичам в Одесі, Харкові та Черкасах", - розповів консул.

Він додав, що, за неофіційними даними турецьких рятувальних органів, з учорашнього дня пошукова операція була припинена, тому що в продовженні операції "не бачать сенсу".

"Тіло одного українського громадянина залишається незнайденим. Не виключається варіант, що тіло не знайдуть. Зараз посольство вживає заходів для отримання офіційної інформації про зникнення безвісти", - уточнив Ясинський.

Нагадаємо, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини у Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту судна перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.

ЄС закликав Росію звільнити захоплених моряків Туреччина постачатиме до України ударні безпілотники
Новини України Турцияморякиавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся