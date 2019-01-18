Тіла трьох загиблих біля берегів Туреччини моряків передали родичам

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Тіло ще одного українця так і не знайшли

Родичам в Україні передали тіла трьох моряків, які загинули в результаті аварії торгового судна Volgo Balt 214 біля берегів турецького Самсуна 7 січня. Про це повідомив консул Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Тіла ще одного українця і громадянина Азербайджану залишаються незнайденими, пошукова операція припинена.

"Тіла трьох українських моряків, які загинули після аварії торгового судна біля берегів Самсуна 7 січня, були доставлені в Україну і передані родичам в Одесі, Харкові та Черкасах", - розповів консул.

Він додав, що, за неофіційними даними турецьких рятувальних органів, з учорашнього дня пошукова операція була припинена, тому що в продовженні операції "не бачать сенсу".

"Тіло одного українського громадянина залишається незнайденим. Не виключається варіант, що тіло не знайдуть. Зараз посольство вживає заходів для отримання офіційної інформації про зникнення безвісти", - уточнив Ясинський.

Нагадаємо, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини у Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту судна перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.