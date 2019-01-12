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Спасенные в Турции украинские моряки прибыли в Одессу

Новости » Общество    12.01.2019 - 16:37
Спасенные в Турции украинские моряки прибыли в Одессу
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

В международный аэропорт "Одесса" прибыли 7 моряков

Семеро украинских моряков, спасенных из судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, прибыли в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщается, в международном аэропорту "Одесса" их встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда "Ассоль".

Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.

Среди погибших - 37-летний стармех Дмитрий Крепец, житель города Вилково. Тело еще одного жителя Одесской области - электромеханика Владимира Овдиенко - не найдено.

Погибли также граждане Украины Ростислав Вязивский и Руслан Бодник и двое граждан Азербайджана.

Отметим, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение моряков в Украину зависит от их состояния. Климкин также отметил, что Украина проверяет происхождения угля, которое перевозило затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту.

По его словам, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить украинский уголь в Турцию и страны ЕС.

В свою очередь турецкие правоохранители открыли дело по факту крушения судна у берегов Турции, в котором погибли 4 гражданина Украины. Также Украина направили ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это судно везло уголь из оккупированного Донбасса.

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