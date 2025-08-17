У Тель-Авіві сотні тисяч людей протестують проти війни в Секторі Газа (фото, відео)

У Тель-Авіві (Ізраїль) близько 300 тисяч людей вийшли на мітинг із вимогою укласти угоду з ХАМАС про звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Акцію організували члени сімей заручників, яких досі утримують у Газі. На протест приїхали люди з усієї країни.

Головний мітинг відбувається на площі Заручників. Раніше повідомлялося, що там було 150 тисяч людей, а опісля до них долучилися ще близько 70-100 тисяч, які пройшли маршем від залізничного вокзалу Савідор разом із членами родин заручників.

За останніми даними, на мітингу вже близько 300 тисяч осіб. Як відомо, сьогодні в Ізраїлі загальнонаціональний страйк проти рішення уряду розширити війну в Газі. Також люди вимагають угоди з ХАМАС.

Тим часом ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін готовий розглянути угоду з ХАМАС про часткове припинення вогню і звільнення заручників.

"Ізраїль наразі готовий прагнути тільки до всеосяжної угоди. Але існує занадто багато невирішених питань, що стосуються закінчення війни. Якщо ХАМАС погодиться на часткову угоду на прийнятних для нас умовах, не дивуйтеся, якщо червона лінія раптово зміститься", - розповіло джерело 12 каналу.

За даними цього ж каналу, основним противником будь-яких часткових угод у кабінеті безпеки є головний радник Нетантяху - міністр стратегічних питань Рон Дермер.

Також повідомляється, що під час сьогоднішнього засідання уряду офіційні особи зробили заяву. Зокрема, якщо часткова угода поверне додому близько половини живих і загиблих заручників, і виявиться життєздатною - то Ізраїль буде готовий погодиться на 60-денне припинення вогню.

Далі протягом 60 днів, країна перегляне свої подальші дії у військовій компанії.