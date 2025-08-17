ua en ru
В Тель-Авиве сотни тысяч людей протестуют против войны в Секторе Газа (фото, видео)

Воскресенье 17 августа 2025 22:34
UA EN RU
В Тель-Авиве сотни тысяч людей протестуют против войны в Секторе Газа (фото, видео) Иллюстративное фото: люди против расширения войны в Газе и требуют сделки с ХАМАС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Тель-Авиве (Израиль) около 300 тысяч человек вышли на митинг с требованием заключить сделку с ХАМАС об освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Акцию организовали члены семей заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе. На протест приехали люди со всей страны.

Главный митинг происходит на площади Заложников. Ранее сообщалось, что там было 150 тысяч человек, а после к ним присоединились еще около 70-100 тысяч, которые прошли маршем от железнодорожного вокзала Савидор вместе с членами семей заложников.

По последним данным, на митинге уже около 300 тысяч человек. Как известно, сегодня в Израиля общенациональный страйк против решения правительства расширить войну в Газе. Также люди требуют сделки с ХАМАС.

Тем временем СМИ пишут, что премьер-министр Израиля Биньямин готов рассмотреть сделку с ХАМАС о частичном прекращении огня и освобождении заложников.

"Израиль в настоящее время готов стремиться только к всеобъемлющему соглашению. Но существует слишком много нерешенных вопросов, касающихся окончания войны. Если ХАМАС согласится на частичное соглашение на приемлемых для нас условиях, не удивляйтесь, если красная линия внезапно сместится", - рассказал источник 12 канала.

По данным этого же канала, основным противником любых частичных сделок в кабинете безопасности является главный советник Нетантяху - министр стратегических вопросов Рон Дермер.

Также сообщается, что в ходе сегодняшнего заседания правительства официальные лица сделали заявление. В частности , если частичная сделка вернет домой около половины живых и погибших заложников, и окажется жизнеспособной - то Израиль будет готов согласится на 60-дневное прекращение огня.

Далее в течение 60 дней, страна пересмотрит свои дальнейшие действия в военной компании.

Напомним, вчера стало известно, что армия Израиля готовится к перемещению гражданского населения из северных районов Газы на юг анклава. Это делают накануне нового наступления.

