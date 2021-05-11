UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Автор: РБК-Украина

Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступают данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.

По некоторым данным, в Тель-Авиве после объявления тревоги были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших и жертвах, а также разрушениях, не поступали.

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявили, что не пойдут на переговоры с ХАМАС, пока организация “не заплатит цену за свои атаки”. “ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет”, - заявил изданию израильский чиновник.

Он добавил, что власти Израиля объявят о готовности к перемирию тогда, когда будут готовы к этому.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраиль