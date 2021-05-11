У Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги

Увечері 11 травня в Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги. Надходять дані про ракетний обстріл міста з Сектора Газа.
Про це повідомила газета The Jerusalem Post.
Видання зазначає, що ракетний обстріл Тель-Авіва почався після заяви представника бойового крила палестинського руху ХАМАС почати завдавати удару по місту.
За деякими даними, в Тель-Авіві після оголошення тривоги були чутні звуки вибухів. Інформації про постраждалих і жертви, а також руйнування, не надходили.
На тлі загострення ситуації в регіоні влада Ізраїлю заявила, що не піде на переговори з ХАМАС, поки організація "не заплатить ціну за свої атаки". "ХАМАС випустив купу ракет, а потім, звичайно, вони хочуть Припинення вогню, це ідеально для них, їм потрібно заплатити ціну за обстріл Єрусалиму, а потім і за 500 випущених ракет", - заявив виданню Ізраїльський чиновник.
Він додав, що влада Ізраїлю оголосить про готовність до перемир'я тоді, коли будуть готові до цього.
Нагадаємо, в неділю, 10 травня, між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З тих пір ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".
МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Секторі Газа. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю з Сектора Газа.