У Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги

Видання зазначає, що ракетний обстріл Тель-Авіва почався після заяви представника бойового крила палестинського руху ХАМАС почати завдавати удару по місту.

За деякими даними, в Тель-Авіві після оголошення тривоги були чутні звуки вибухів. Інформації про постраждалих і жертви, а також руйнування, не надходили.

На тлі загострення ситуації в регіоні влада Ізраїлю заявила, що не піде на переговори з ХАМАС, поки організація "не заплатить ціну за свої атаки". "ХАМАС випустив купу ракет, а потім, звичайно, вони хочуть Припинення вогню, це ідеально для них, їм потрібно заплатити ціну за обстріл Єрусалиму, а потім і за 500 випущених ракет", - заявив виданню Ізраїльський чиновник.

Він додав, що влада Ізраїлю оголосить про готовність до перемир'я тоді, коли будуть готові до цього.