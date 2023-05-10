Тель-Авів Ізраїлю під ракетним обстрілом, в місті лунає тривога
В районі міста Тель-Авів Ізраїлю пролунали сирени попередження про ракетні обстріли. Після цього в місті були чутні вибухи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Повітряна тривога пролунала в:
- Тель-Авіві;
- Рамат-Гані;
- Гіватаїмі;
- Бат-Ямі;
- Холоні;
Зазначається, що повітряна тривога була ввімкнута через ракетні обстріли з боку Сектору Газа.
Пізніше стало відомо про пряме влучання однієї з ракет по будинку в Сдеороті на півдні Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.
Une vingtaine de roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza.— Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) May 10, 2023
Les défenses aériennes sont actives en Israël, une alerte anti-aérienne a retenti à Tel-Aviv. pic.twitter.com/oZlvWq3uWM
"Під час ракетного обстрілу Тель-Авіва, в аеропорту Бен-Гуріон ненадовго припинили приземлення літаків. Новинний сайт Ynet повідомляє, що літакам, які збиралися приземлитися, було наказано кілька хвилин покружляти за межами досяжності, перш ніж їм буде дозволено приземлитися", - пише пвидання.
В лікарні Ашкелона перебуває двоє постраждалих, які під час ракетного обстрілу намагались дійти до укриття.
Також ще троє людей отримали медичну допомогу через сильну тривогу і були відпущені додому.
אשקלון pic.twitter.com/bvzZflLwzM— Real News IL (@RealNewsIL) May 10, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 2 травня з Сектора Гази було випущено близько 25 ракет по території Ізраїлю. Пізніше Єрусалим завдав удару авіацією у відповідь.
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