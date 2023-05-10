Тель-Авів Ізраїлю під ракетним обстрілом, в місті лунає тривога

В районі міста Тель-Авів Ізраїлю пролунали сирени попередження про ракетні обстріли. Після цього в місті були чутні вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Повітряна тривога пролунала в:

Тель-Авіві;

Рамат-Гані;

Гіватаїмі;

Бат-Ямі;

Холоні;

Зазначається, що повітряна тривога була ввімкнута через ракетні обстріли з боку Сектору Газа.

Пізніше стало відомо про пряме влучання однієї з ракет по будинку в Сдеороті на півдні Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Une vingtaine de roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza.



Les défenses aériennes sont actives en Israël, une alerte anti-aérienne a retenti à Tel-Aviv. pic.twitter.com/oZlvWq3uWM — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) May 10, 2023

"Під час ракетного обстрілу Тель-Авіва, в аеропорту Бен-Гуріон ненадовго припинили приземлення літаків. Новинний сайт Ynet повідомляє, що літакам, які збиралися приземлитися, було наказано кілька хвилин покружляти за межами досяжності, перш ніж їм буде дозволено приземлитися", - пише пвидання.

В лікарні Ашкелона перебуває двоє постраждалих, які під час ракетного обстрілу намагались дійти до укриття.

Також ще троє людей отримали медичну допомогу через сильну тривогу і були відпущені додому.