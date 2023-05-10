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Тель-Авив Израиля под ракетным обстрелом, в городе раздается тревога

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Среда 10 мая 2023 15:14
Тель-Авив Израиля под ракетным обстрелом, в городе раздается тревога Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе города Тель-Авив Израиля раздались сирены предупреждения о ракетных обстрелах. После этого в городе прозвучали взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Воздушная тревога раздалась в:

  • Тель-Авив;
  • Рамат-Гани;
  • Гиватаими;
  • Бат-Ями;
  • Холони;

Отмечается, что воздушная тревога была включена из-за ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.

Позже стало известно о прямом попадании одной из ракет по дому в Сдеороте на юге Израиля. В результате удара никто не пострадал.

"Во время ракетных обстрелов Тель-Авива, в аэропорту Бен-Гурион ненадолго прекратили приземление самолетов. Новостной сайт Ynet сообщает, что собиравшимся приземлиться самолетам было приказано несколько минут покружить за пределами досягаемости, прежде чем им будет позволено приземлиться", - пишет посещение.

В больнице Ашкелона находятся двое пострадавших, которые во время ракетных обстрелов пытались дойти до укрытия.

Также еще три человека получили медицинскую помощь из-за сильной тревоги и были отпущены домой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 мая из Сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля. Позже Иерусалим нанес ответный удар авиацией.

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Израиль Сектор Газа
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