Тель-Авив Израиля под ракетным обстрелом, в городе раздается тревога

В районе города Тель-Авив Израиля раздались сирены предупреждения о ракетных обстрелах. После этого в городе прозвучали взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Воздушная тревога раздалась в:

Тель-Авив;

Рамат-Гани;

Гиватаими;

Бат-Ями;

Холони;

Отмечается, что воздушная тревога была включена из-за ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.

Позже стало известно о прямом попадании одной из ракет по дому в Сдеороте на юге Израиля. В результате удара никто не пострадал.

Une vingtaine de roquettes on été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza.



Les défenses aériennes sont activas en Israël, une alerta anti-aérienne a retenti à Tel-Aviv. pic.twitter.com/oZlvWq3uWM — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) 10 мая 2023

"Во время ракетных обстрелов Тель-Авива, в аэропорту Бен-Гурион ненадолго прекратили приземление самолетов. Новостной сайт Ynet сообщает, что собиравшимся приземлиться самолетам было приказано несколько минут покружить за пределами досягаемости, прежде чем им будет позволено приземлиться", - пишет посещение.

В больнице Ашкелона находятся двое пострадавших, которые во время ракетных обстрелов пытались дойти до укрытия.

Также еще три человека получили медицинскую помощь из-за сильной тревоги и были отпущены домой.