За текст з ChatGPT і не тільки. Як Рада хоче карати за плагіат в курсових та дисертаціях

Про те, кого та як будуть карати за плагіат розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Дія законопроекту №10392 буде поширюватись на:

наукову, науково-педагогічну, викладацьку діяльність;

навчальну діяльність здобувачів освіти;

діяльність, пов’язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів;

вступні випробування під час вступу до закладів освіти (наукових установ);

діяльність осіб, що залучаються до проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру; діяльність, пов’язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій;

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти.

Яке покарання передбачено

Особам, у наукових роботах яких буде знайдено плагіат та текст від штучного інтелекту, може бути запропонована добровільна відмова від присудженого наукового ступеня чи вченого звання.

Окрім того, за порушення академічної доброчесності до педагогічних працівників можуть бути застосовані такі додаткові види санкцій:

відсторонення від проведення процедур та заходів забезпечення якості освіти, вступних іспитів, олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру;

недопущення строком від одного до трьох років до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;

позбавлення будь-яких видів заохочень (заохочувальних виплат, нагород тощо) протягом одного року.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні використання штучного інтелекту у наукових роботах можуть прирівняти до плагіату.

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