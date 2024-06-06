За текст из ChatGPT и не только. Как Рада хочет наказывать за плагиат в курсовых и диссертациях

О том, кого и как будут наказывать за плагиат, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Действие законопроекта №10392 будет распространяться на:

научную, научно-педагогическую, преподавательскую деятельность;

учебную деятельность соискателей образования;

деятельность, связанную с созданием, рецензированием, научным редактированием академических произведений;

вступительные испытания при поступлении в учебные заведения (научных учреждений);

деятельность лиц, привлекаемых к проведению олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера; деятельность, связанную с присуждением научных степеней и степеней образования, присвоением ученых и педагогических званий, квалификационных категорий;

осуществление процедур внутреннего и внешнего качества образования.

Какое наказание предусмотрено

Лицам, в научных работах которых будет найден плагиат и текст от искусственного интеллекта, может быть предложен добровольный отказ от присужденной ученой степени или ученого звания.

Кроме того, за нарушение академической добродетели к педагогическим работникам могут быть применены следующие дополнительные виды санкций:

отстранение от проведения процедур и мер обеспечения качества образования, вступительных экзаменов, олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера;

недопущение сроком от одного до трех лет до внеочередной аттестации, имеющей целью повышение квалификационной категории или присвоение педагогического звания;

лишение любых видов поощрений (поощрительных выплат, наград и т.п.) в течение одного года.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине использование искусственного интеллекта в научных работах может быть приравнено к плагиату.

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