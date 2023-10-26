Техогляд авто в Україні. Водії зможуть отримати протокол в електронному вигляді

Як розповіли у відомстві, зараз в Україні усі транспортні засоби, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення, повинні проходити обов’язковий технічний контроль.

Однак раніше протокол за результатами технічного контролю транспортного засобу автомобіля друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка. Для спрощення процедури проходження запроваджений електронний протокол.

Для проходження обов’язкового технічного контролю необхідно:

Звернутись до пункту технічного контролю.

Надати необхідні документи.

Виконати перевірку транспортного засобу.

Отримати Е-протокол.

Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.

А у травні 2023 року оновили правила проходження обовʼязкового техогляду транспортних засобів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.