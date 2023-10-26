Техосмотр в Украине. Водители смогут получить протокол в электронном виде

Как рассказали в ведомстве, сейчас в Украине все транспортные средства, осуществляющие грузовые, коммерческие и общественные перевозки должны проходить обязательный технический контроль.

Однако ранее протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца. Для упрощения процедуры прохождения введен электронный протокол.

Для прохождения обязательного технического контроля необходимо:

Обратиться в пункт технического контроля.

Предоставить необходимые документы.

Проверить транспортное средство.

Получить Е-протокол.

Напомним, в Украине сделал обязательный технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

А в мае 2023 обновили правила прохождения обязательного техосмотра транспортных средств.

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