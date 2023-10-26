RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Техосмотр в Украине. Водители смогут получить протокол в электронном виде

Фото: в Украине водители смогут получить протокол в электронном виде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине теперь протокол о прохождении проверки технического состояния транспортного средства можно получить в электронном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в Украине все транспортные средства, осуществляющие грузовые, коммерческие и общественные перевозки должны проходить обязательный технический контроль.

Однако ранее протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца. Для упрощения процедуры прохождения введен электронный протокол.

Для прохождения обязательного технического контроля необходимо:

Обратиться в пункт технического контроля.

  • Предоставить необходимые документы.
  • Проверить транспортное средство.
  • Получить Е-протокол.

Напомним, в Украине сделал обязательный технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

А в мае 2023 обновили правила прохождения обязательного техосмотра транспортных средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины