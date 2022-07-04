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Технологии и предметы роскоши. Британия вводит новые санкции против Беларуси

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Лондон, Понедельник 04 июля 2022 17:20
Технологии и предметы роскоши. Британия вводит новые санкции против Беларуси Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Великобритания вводит новые санкции против Беларуси из-за поддержки режима Александра Лукашенко военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Сообщается, что завтра, 5 июля 2022 года, Лондон введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси. Данный пакет будет включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (около 73 млн долларов):

  • Экспорт товаров нефтепереработки
  • Экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, которые используются в квантовых вычислениях
  • Экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки
  • Импорт белорусского чугуна и стали

Кроме того, Британия ограничивает Беларуси доступ к своему сектору финансовых услуг, запретив ее компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что якобы из-за западных санкций вынужден ускорить объединение с Беларусью.

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