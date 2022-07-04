Технологии и предметы роскоши. Британия вводит новые санкции против Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии .

Сообщается, что завтра, 5 июля 2022 года, Лондон введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси. Данный пакет будет включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (около 73 млн долларов):

Экспорт товаров нефтепереработки

Экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, которые используются в квантовых вычислениях

Экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки

Импорт белорусского чугуна и стали

Кроме того, Британия ограничивает Беларуси доступ к своему сектору финансовых услуг, запретив ее компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.