Технологии и предметы роскоши. Британия вводит новые санкции против Беларуси
Великобритания вводит новые санкции против Беларуси из-за поддержки режима Александра Лукашенко военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
Сообщается, что завтра, 5 июля 2022 года, Лондон введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси. Данный пакет будет включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (около 73 млн долларов):
- Экспорт товаров нефтепереработки
- Экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, которые используются в квантовых вычислениях
- Экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки
- Импорт белорусского чугуна и стали
Кроме того, Британия ограничивает Беларуси доступ к своему сектору финансовых услуг, запретив ее компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что якобы из-за западных санкций вынужден ускорить объединение с Беларусью.
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