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Технології та предмети розкоші. Британія вводить нові санкції проти Білорусі

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Лондон, Понеділок 04 липня 2022 17:20
Технології та предмети розкоші. Британія вводить нові санкції проти Білорусі Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Великобританія вводить нові санкції проти Білорусі через підтримку режиму Олександра Лукашенка військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряди Британії.

Повідомляється, що завтра, 5 липня 2022 року, Лондон введе нові економічні, торговельні та транспортні санкції щодо Білорусі. Даний пакет включатиме заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів (близько 73 млн доларів):

  • Експорт товарів нафтопереробки
  • Експорт компонентів передових технологій, в тому числі тих, які використовуються в квантових обчисленнях
  • Експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки
  • Імпорт білоруського чавуну і сталі

Крім того, Британія обмежує Білорусі доступ до свого сектору фінансових послуг, заборонивши її компаніям випускати боргові зобов'язання та цінні папери в Лондоні.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що нібито через західні санкції змушений прискорити об'єднання з Білоруссю.

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