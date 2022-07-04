Технології та предмети розкоші. Британія вводить нові санкції проти Білорусі

Великобританія вводить нові санкції проти Білорусі через підтримку режиму Олександра Лукашенка військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряди Британії .

Повідомляється, що завтра, 5 липня 2022 року, Лондон введе нові економічні, торговельні та транспортні санкції щодо Білорусі. Даний пакет включатиме заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів (близько 73 млн доларів):

Експорт товарів нафтопереробки

Експорт компонентів передових технологій, в тому числі тих, які використовуються в квантових обчисленнях

Експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки

Імпорт білоруського чавуну і сталі

Крім того, Британія обмежує Білорусі доступ до свого сектору фінансових послуг, заборонивши її компаніям випускати боргові зобов'язання та цінні папери в Лондоні.