Технологии "двойников" повлияли на результаты на семи округах, - ОПОРА

Технология "двойников", которую использовали на внеочередных выборах в Верховную раду негативно повлияла на процесс голосования избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора".

По данным организации, на выборах технологию "двойников" использовали в двух вариантах: либо регистрировали кандидатов с одинаковыми именами, либо указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублируют названия политических партий основного кандидата.

По подсчетам, на выборах-2019 более 90 кандидатов-самовыдвиженцев, которые баллотировались в 55 одномандатных избирательных округах, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации "Слуга народа" или (значительно реже) "Голоса". Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий.

"Технология двойников была успешной в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210", - сообщили в гражданской сети.

Так, в 37 округе Днепропетровской области самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (бывший депутат, член фракции "Партии регионов") опередил представителя "Слуги народа" Игоря Фартушного с разницей в 1208 голосов. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям, содержащим в названии словосочетание "Слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов. В этом же округе баллотировался однофамилец Игоря Фартушного, он набрал 1112 голосов.

В округе № 64 в Житомирской области самовыдвиженец Владимир Арешонков (депутат 8-го созыва от БПП) опередил Вячеслава Сигачова из "Слуги народа" на 640 голосов. В то же время самовыдвиженец Анатолий Арешков, который указал местом работы ЧП "Слуга Народа!", набрал 5872 голоса.

В округе №78 Запорожской области кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пономарев (бывший депутат) на 3289 голосов опередил представителя партии "Слуга народа" Виталия Боговина. Однофамилец последнего - руководитель проектов в общественной организации "Общественное движение "Слуга народа" самовыдвиженец Василий Боговин - набрал 3860 голосов избирателей.

В 119 округе Львовской области победитель Михаил Бондарь (депутат 8-го созыва от "Народного фронта") опередил кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого на 140 голосов. А за Виталия Кравчука, который является главой правления общественной организации "Слуга народа Украины", проголосовали 2398 избирателей.

В 146 округе в Полтавской области самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат 8-го созыва от "Возрождение") победил кандидата Феликса Урина от "Слуги народа" с разницей в 2706 голосов. А четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие "Слуга народа" или "Слуга народу" вместе набрали 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (депутату 8-го созыва от фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пилюхно, заместитель директора Всеукраинского благотворительного фонда "Слуга народа", за которого проголосовали 1395 избирателей.

В 210 округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко победил самовыдвиженца Борис Приходько с разницей в 153 голоса. На третьем месте оказался кандидат Дмитрий Пахомов от партии "Сила людей", он набрал на 3243 голосов меньше, чем у победителя. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к ООО "Слуга народа. Зе!" и Общественного движения "Слуга народа", вместе получили 5596 голосов.

Новость дополняется