Без техніки. В ЗСУ розповіли, як окупанти змінили тактику на Торецькому напрямку

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни й до сьогодні Росія втратила понад один мільйон військових.

Зауважимо, що зокрема минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Крім того, сьогодні зранку Генеральний штаб ЗСУ детально описав ситуацію по кожному з напрямків фронту.

За даними військових стало відомо, що зокрема на Торецькому напрямку російські окупанти штурмували позиції ЗСУ у районах Торецька, Диліївки та Русиного Яру. Всього від початку доби відбулось шість атак.

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