Без техники. В ВСУ рассказали, как оккупанты изменили тактику на Торецком направлении

Потери России в войне

Напомним, что по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны и до сих пор Россия потеряла более одного миллиона военных.

Заметим, что в частности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, сегодня утром Генеральный штаб ВСУ подробно описал ситуацию по каждому из направлений фронта.

По данным военных стало известно, что в частности на Торецком направлении российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Русиного Яра. Всего с начала суток состоялось шесть атак.

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