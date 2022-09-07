Техники нет, только "Тигры". Путин признал, что на ЗАЭС есть военные РФ

Об этом, как сообщает РБК-Украина , российский диктатор заявил во время Восточного экономического форума.

По словам Путина, российские военные контролируют станцию. В то же время он в очередной раз возразил касаемо обстрелов по ЗАЭС со стороны оккупантов. Якобы его солдаты находят обломки снарядов HIMARS и "других западных средств поражения".

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняет периметр и внутреннюю часть. Ну "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", - заявил диктатор.