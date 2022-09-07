Техники нет, только "Тигры". Путин признал, что на ЗАЭС есть военные РФ

Глава Кремля Владимир Путин признал расположение военных России на территории Запорожской АЭС.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, российский диктатор заявил во время Восточного экономического форума.
По словам Путина, российские военные контролируют станцию. В то же время он в очередной раз возразил касаемо обстрелов по ЗАЭС со стороны оккупантов. Якобы его солдаты находят обломки снарядов HIMARS и "других западных средств поражения".
"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняет периметр и внутреннюю часть. Ну "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", - заявил диктатор.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.
Международная организация выступила за установление зоны охраны ядерной безопасности на АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина поддержит предложение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты вокруг станции, если речь идет о демилитаризации.
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