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Техніки немає, лише "Тигри". Путін визнав, що на ЗАЕС є військові РФ

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Кремля Володимир Путін визнав розташування військових Росії на території Запорізької АЕС.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, російський диктатор заявив під час Східного економічного форуму.

За словами Путіна, російські військові контролюють станцію. Водночас він вкотре заперечив щодо обстрілів по ЗАЕС з боку окупантів. Нібито його солдати знаходять уламки снарядів HIMARS та "інших західних засобів ураження".

"У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишились. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну "Тигри" стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", - заявив диктатор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію.

Міжнародна організація виступила за встановлення зони охорони ядерної безпеки на АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації станції та виведення звідти російських військових.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна підтримає пропозицію глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про створення зони захисту навколо станції, якщо мова йде про демілітаризацію.

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