Техника заправлена, резервы сформированы. В Минобороны заверили в готовности защищать Украину

По его словам, все, кто должен защищать Украину, делают свою работу.

"Все войска, которые должны были выйти на позиции для усиления опасных направлений - вышли. Все, кто должен был получить боекомплект - получил. Техника заправлена, резервы сформированы. Украинская армия полностью готова выполнять свою задачу. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает", - заявил Резников.

По словам министра обороны, также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются силы территориальной обороны.

"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все наши проблемы политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на Востоке, ни по Крыму, ни на других направлениях", - заявил министр обороны.

Резников добавил, что никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать будет жесткий отпор.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: Россия напала на Украину 8 лет назад, все это время существовали угрозы и мы их трезво оцениваем. Они будут существовать и в дальнейшем. Однако сегодня мы намного сильнее и будем еще сильнее", - заявил он.