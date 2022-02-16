Техніка заправлена, резерви сформовані. У Міноборони запевнили в готовності захищати Україну

За його словами, усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу.

"Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків - вийшли. Усі, хто повинен був отримати боєкомплект - отримав. Техника заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати своє завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає", - заявив Резніков.

За словами міністра оборони, також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони.

"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі наші проблеми політико-дипломатичних шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій, ні на Сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямках", - заявив міністр оборони.

Резніков додав, що жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати буде жорстка відсіч.

"Я звертаюсь до всіх українців: Росія напала на Україну 8 років тому, весь цей час існували загрози і ми їх тверезо оцінюємо. Вони існуватимуть і надалі. Проте сьогодні ми набагато сильніші і будемо ще сильніші", - заявив він.