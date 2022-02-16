ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Техніка заправлена, резерви сформовані. У Міноборони запевнили в готовності захищати Україну

Новость на русском →
Київ, Середа 16 лютого 2022 11:01
Техніка заправлена, резерви сформовані. У Міноборони запевнили в готовності захищати Україну Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армія готова до захисту країни на тлі загрози вторгнення Росії. За його словами, техніка заправлена, резерви сформовані.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон до Дня єднання.

За його словами, усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу.

"Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків - вийшли. Усі, хто повинен був отримати боєкомплект - отримав. Техника заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати своє завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає", - заявив Резніков.

За словами міністра оборони, також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони.

"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі наші проблеми політико-дипломатичних шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій, ні на Сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямках", - заявив міністр оборони.

Резніков додав, що жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати буде жорстка відсіч.

"Я звертаюсь до всіх українців: Росія напала на Україну 8 років тому, весь цей час існували загрози і ми їх тверезо оцінюємо. Вони існуватимуть і надалі. Проте сьогодні ми набагато сильніші і будемо ще сильніші", - заявив він.

Нагадаємо, РФ оголосила про виведення частини військ з окупованого Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Україна Російська Федерація
NEWS
Нове звернення Зеленського та телемарафон. Як Україна відзначає День єднання
Нове звернення Зеленського та телемарафон. Як Україна відзначає День єднання
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі