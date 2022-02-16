Техніка заправлена, резерви сформовані. У Міноборони запевнили в готовності захищати Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армія готова до захисту країни на тлі загрози вторгнення Росії. За його словами, техніка заправлена, резерви сформовані.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон до Дня єднання.

За його словами, усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу.

"Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків - вийшли. Усі, хто повинен був отримати боєкомплект - отримав. Техника заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати своє завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає", - заявив Резніков.

За словами міністра оборони, також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони.

"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі наші проблеми політико-дипломатичних шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій, ні на Сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямках", - заявив міністр оборони.

Резніков додав, що жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати буде жорстка відсіч.

"Я звертаюсь до всіх українців: Росія напала на Україну 8 років тому, весь цей час існували загрози і ми їх тверезо оцінюємо. Вони існуватимуть і надалі. Проте сьогодні ми набагато сильніші і будемо ще сильніші", - заявив він.