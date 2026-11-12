Техніка Apple домінує: що БЕБ вилучило з тіньового ринку за 10 місяців

Нагадаємо, що 10 листопада Міноборони та БЕБ об'єднали зусилля для протидії корупції в оборонних закупівлях.

Відомства розпочинають спільну роботу, щоб блокувати корупційні схеми та запобігати економічним порушенням в оборонній сфері.

Окрім того, цього ж дня стало відомо, що СБУ та БЕБ перевірять зв'язок Gorilla з Parimatch.

Відповідне звернення до правоохоронців після журналістського запиту направило державне агентство PlayCity, яке виявило факти нелегальної роботи сайтів онлайн-казино та можливе використання ресурсів підсанкційної групи для обходу обмежень.