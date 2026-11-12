Техника Apple доминирует: что БЭБ изьяло с теневого рынка за 10 месяцев

Всего из нелегального обращения вывели более 101,5 тысяч единиц электроники.

Почти 74% всего объема - это 75,4 тысячи устройств и аксессуаров компании Apple - смартфоны iPhone, ноутбуки MacBook, планшеты iPad, смартчасы Apple Watch и наушники AirPods.

Кроме продукции Apple детективы изымали смартфоны других брендов, телевизоры, мониторы, игровые консоли, 3D-принтеры, компьютерные комплектующие и бытовую технику.

Для сравнения, за весь 2025 год БЭБ изъяло более 28,9 тысяч единиц техники на 374,3 млн грн.

Таким образом, за 10 месяцев этого года количество изъятого товара превысило прошлогодний показатель более чем в три раза.

По итогам работы детективов в этой сфере за десять месяцев 2026 года:

7 уголовных производств уже направили в суд;

80,2 млн грн ущерба возместили в государственный бюджет (это в 2,2 раза больше, чем за весь 2025 год).

В ведомстве объясняют, что дельцы ввозят товар нелегально, занижают таможенную стоимость и уклоняются от уплаты налогов.

Это позволяет нелегальным продавцам ставить более низкие цены и создавать недобросовестную конкуренцию официальному бизнесу.

Кроме расследований, БЭБ сотрудничает с легальными участниками рынка и инициирует изменения в правилах работы, чтобы сделать нелегальную торговлю экономически невыгодной.