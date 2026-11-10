СБУ та БЕБ перевірять зв'язок Gorilla з Parimatch за зверненням PlayCity: що відомо

Cлужба безпеки України та Бюро економічної безпеки перевірять інформацію про можливий зв'язок онлайн-казино Gorilla з групою Parimatch та використання її ресурсів для обходу санкцій. Відповідне звернення до правоохоронців направило державне агентство PlayCity після журналістського запиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь PlayCity виданню "Telegraf".

Що відомо про можливий зв'язок Gorilla з Parimatch

Раніше ЗМІ опублікували матеріал про діяльність онлайн-казино Gorilla та можливі зв’язки його технічної інфраструктури з ресурсами, пов’язаними з групою Parimatch.

У розслідуванні йшлося, зокрема, про технічні збіги між платформами, а також перенаправлення користувачів із сайтів, пов'язаних із Gorilla, на онлайн-казино Parik24.

Після виходу матеріалу журналісти звернулися до Державного агентства України PlayCity, яке регулює гральний ринок. Журналісти запитали, чи відомі агентству наведені обставини, чи планує воно перевіряти діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" та чи передаватиме відповідні матеріали правоохоронцям.

У відповіді PlayCity зазначило, що інформація про можливе використання ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" для обходу санкцій та організації нелегального грального бізнесу групи Parimatch через ресурси Parik24 потребує перевірки.

У зв'язку з цим агентство звернулося до СБУ та БЕБ із проханням перевірити викладені журналістами обставини. Також PlayCity попросило повідомити про результати перевірки в разі вжиття відповідних заходів реагування.

Які сайти Gorilla заблокували

Окремо PlayCity повідомило про рішення щодо двох вебресурсів, на яких, за даними агентства, встановили факти надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії.

Йдеться про сайти gorilla-kliche.co.ua та casinogorilla.co.ua. Для них ухвалили рішення про обмеження доступу:

20 травня 2026 року - рішення №193-Р щодо gorilla-kliche.co.ua;

4 листопада 2026 року - рішення №467-Р щодо casinogorilla.co.ua.

Яку ліцензію має Gorilla

Також PlayCity підтвердило, що ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Її видали на підставі рішення КРАІЛ №417 від 27 серпня 2024 року. Водночас в агентстві уточнили, що компанія не отримувала ліцензій на надання послуг у сфері азартних ігор.

Чи підтвердяться наведені журналістами обставини щодо можливого зв’язку Gorilla з Parimatch та обходу санкцій, мають встановити компетентні органи.