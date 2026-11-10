Міноборони та БЕБ об'єднують зусилля проти корупції в оборонних закупівлях: що відомо

Міністерство оборони України розпочинає співпрацю з Бюро економічної безпеки для запобігання економічним порушенням і корупційним схемам в оборонній сфері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис заступника міністра оборони Мстислава Баніка.

За словами Баніка, Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про потенційні порушення в оборонних закупівлях.

Аналітики Бюро перевірятимуть отримані відомості, приділяючи особливу увагу формуванню цін, кінцевим бенефіціарним власникам компаній та іншим потенційним ризикам.

"Ефективність оборонних закупівель багато в чому полягає у попередженні і мінімізації загроз ще до того, як вони принесли реальну шкоду. Для мене надзвичайно цінно мати в цій справі такого сильного союзника як Бюро економічної безпеки", - зазначив Банік.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік і перший заступник директора БЕБ Тарас Щербай підписали меморандум про співпрацю (фото: facebook.com/mstyslav.banik)

Що перевірятиме БЕБ в оборонних закупівлях

На запит Міноборони аналітики БЕБ досліджуватимуть ринкові цінові пропозиції, перевірятимуть реальних власників компаній - учасників і переможців закупівель, а також оцінюватимуть потенційні ризики.

У Бюро зазначають, що вже мають досвід розслідування кримінальних проваджень щодо завищення цін в оборонних закупівлях і зловживань з боку постачальників. Тому одне із завдань співпраці - виявляти такі ризики ще до укладання договорів, щоб запобігати втратам бюджетних коштів.

Як Міноборони та БЕБ організують співпрацю

Взаємодія відомств передбачає оперативний обмін даними та вдосконалення механізмів управління ризиками. Міноборони надаватиме фахівцям БЕБ необхідні документи й інформацію для аналізу закупівель.

На основі спільної роботи сторони також планують напрацьовувати системні зміни до механізмів планування та проведення оборонних закупівель.

За словами Баніка, результатом має стати повніша інформація щодо кожної закупівлі та можливість своєчасно виявляти фінансові й корупційні порушення.

"Що ми будемо мати на виході: набагато повнішу картину щодо кожного кейсу, кожної закупівлі. Так ми боремось із фінансовими, корупційними схемами. Менше ризиків під час закупівель - менше ризиків для військових щодо якості товарів та зривів постачань", - пояснив заступник міністра.