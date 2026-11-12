Техніка Apple домінує: що БЕБ вилучило з тіньового ринку за 10 місяців

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за десять місяців 2026 року вилучили з тіньового ринку техніки та електроніки майже на 376 млн грн. Більшість цього товару - пристрої Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

Загалом із нелегального обігу вивели понад 101,5 тисячі одиниць електроніки. Майже 74% від усього обсягу - це 75,4 тисячі пристроїв та аксесуарів компанії Apple - смартфони iPhone, ноутбуки MacBook, планшети iPad, смартгодинники Apple Watch та навушники AirPods. Окрім продукції Apple, детективи вилучали смартфони інших брендів, телевізори, монітори, ігрові консолі, 3D-принтери, комп’ютерні комплектуючі та побутову техніку. Для порівняння, за весь 2025 рік БЕБ вилучило понад 28,9 тисячі одиниць техніки на 374,3 млн грн. Таким чином, за 10 місяців цього року кількість вилученого товару перевищила торішній показник більш ніж утричі. За підсумками роботи детективів у цій сфері за десять місяців 2026 року: 7 кримінальних проваджень уже скерували до суду;

80,2 млн грн збитків відшкодували до державного бюджету (це у 2,2 раза більше, ніж за весь 2025 рік). У відомстві пояснюють, що ділки ввозять товар нелегально, занижують митну вартість та ухиляються від сплати податків. Це дозволяє нелегальним продавцям ставити нижчі ціни та створювати недобросовісну конкуренцію офіційному бізнесу. Окрім розслідувань, БЕБ співпрацює з легальними учасниками ринку та ініціює зміни до правил роботи, щоб зробити нелегальну торгівлю економічно невигідною.