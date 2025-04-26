Технічний колапс стався через аварію у дата-центрі De Novo: коли запрацюють сервіси

Масштабний технічний збій в Україні зранку 26 квітня стався через аварію у дата-центрі De Novo. Роботу сервісів відновлять найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії De Novo Максима Агєєва.
"Сьогодні зранку у нашому дата-центрі сталася аварія, у результаті якої була знеструмлена вся будівля, де знаходяться наші дата-центри та хмарні сервіси", - сказав він.
За словами директора, зранку фахівці проводили регламентні роботи з заміни джерел безперебійного живлення. Під час цього спрацювала одна з систем переключення живлення і заблокувала доступ до батарей і генераторів. Аварія тривала 14 хвилин - з 8:03 до 8:17.
"Проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання як наших клієнтів - великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. Відновлення роботи цих систем займає багато часу", - пояснив Агєєв.
Станом на 11:10 фахівці відновили роботу публічних хмар, але роботи тривають.
"Наразі аварія ліквідована протягом майже трьох годин і деякі великі гравці, наші користувачі, як банки, обіцяють повністю відновити роботу своїх сервісів, ще протягом найближчої години", - додав Агєєв.
Директор De Novo спростував інформацію про хакерську атаку та причетність росіян до збою. Він наголосив, що причина проблеми - технічні фактори.
Зранку 26 квітня в Україні зафіксували масові проблеми у роботі онлайн-сервісів, зокрема, у застосунку "Дія", банківських терміналах та деяких інших цифрових платформ. Відомо, що не працювали сервіси Google Pay та Apple Pay, фіксували збої в роботі "Нової пошти", "Ощадбанку" і т.д.
Відомо, що станом на 12:00 "Ощадбанк" та "Нова пошта" відновили роботу онлайн-сервісів.
Співзасновник онлайн-банку Monobank Олег Гороховський припускав, що сталася хакерська атака на один з великих дата-центрів. Але пізніше він цю інформацію спростував.
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