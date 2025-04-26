Технічний колапс стався через аварію у дата-центрі De Novo: коли запрацюють сервіси

"Сьогодні зранку у нашому дата-центрі сталася аварія, у результаті якої була знеструмлена вся будівля, де знаходяться наші дата-центри та хмарні сервіси", - сказав він.

За словами директора, зранку фахівці проводили регламентні роботи з заміни джерел безперебійного живлення. Під час цього спрацювала одна з систем переключення живлення і заблокувала доступ до батарей і генераторів. Аварія тривала 14 хвилин - з 8:03 до 8:17.

"Проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання як наших клієнтів - великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. Відновлення роботи цих систем займає багато часу", - пояснив Агєєв.

Станом на 11:10 фахівці відновили роботу публічних хмар, але роботи тривають.

"Наразі аварія ліквідована протягом майже трьох годин і деякі великі гравці, наші користувачі, як банки, обіцяють повністю відновити роботу своїх сервісів, ще протягом найближчої години", - додав Агєєв.

Директор De Novo спростував інформацію про хакерську атаку та причетність росіян до збою. Він наголосив, що причина проблеми - технічні фактори.

