Технический коллапс произошел из-за аварии в дата-центре De Novo: когда заработают сервисы

"Сегодня утром в нашем дата-центре произошла авария, в результате которой было обесточено все здание, где находятся наши дата-центры и облачные сервисы", - сказал он.

По словам директора, утром специалисты проводили регламентные работы по замене источников бесперебойного питания. Во время этого сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к батареям и генераторам. Авария длилась 14 минут - с 8:03 до 8:17.

"Проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования как наших клиентов - крупных банков, предприятий, так и наших облачных платформ. Восстановление работы этих систем занимает много времени", - пояснил Агеев.

По состоянию на 11:10 специалисты восстановили работу публичных облаков, но работы продолжаются.

"Сейчас авария ликвидирована в течение почти трех часов и некоторые крупные игроки, наши пользователи, как банки, обещают полностью восстановить работу своих сервисов, еще в течение ближайшего часа", - добавил Агеев.

Директор De Novo опроверг информацию о хакерской атаке и причастности россиян к сбою. Он отметил, что причина проблемы - технические факторы.

