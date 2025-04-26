Збій чи хакери? Чому не працює "Дія", "Нова пошта" та термінали

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працюють "Дія" "Нова пошта" і не тільки. Стала відома причина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Нової пошти ", " Дії ", " Ощадбанка " " ПриватБанка " та коментар нардепа Олександра Федієнка, коментар співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"Нова пошта"

У компанії зазначили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака", - зазначили у компанії.

Станом на 9:00, за даними компанії, проблема усувається.

"Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - додали у прес-службі.

"Дія"

У "Дії" пояснили, що через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів", - констатували у прес-службі.

"Ощадбанк"

Через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних наразі не працюють і деякі сервіси "Ощадбанку".

За даними прес-служби фінустанови, ці проблеми стосуються не лише "Ощадбанку", але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг.

"Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб оперативно відновити роботу сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності!", - додали у прес-службі.

"ПриватБанк"

На численні запити медіа у пресслужбі банку заявили, що всі сервіси "ПриватБанку" працюють у штатному режимі.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і підтримуємо посилену готовність технічних команд. Жодних збоїв у роботі систем і сервісів поки що не зафіксовано", - зазначили у пресслужбі.

Яка ситуація з Monobank

Сервісів Monobank, на відміну від терміналів "Ощадбанку", збій не торкнувся.

"Нас наче не зачепило. Тримаємо кулаки за колег і готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу", - написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

При цьому, за його словами, імовірно, сталася хакерська атака на один із великих дата-центрів.

"Серверні потужності Monobank зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon", - додав він.

Пізніше Гороховський уточнив, що хакерська атака не підтверджується.

Паперові документи краще взяти з собою

Через масштабний збій, зокрема, у "Новій пошті" та "Дії", українцям радять взяти із собою паперові документи.

"Паперові документи вам сьогодні не завадять", - радить нардеп Федієнко.

За його словами, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника і не тільки.

"На протязі години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор", - зауважив нардеп.