Технічні роботи у "ПриватБанку": коли не будуть працювати банкомати, термінали та картки

14 червня через проведення технічних робіт операції з картками будуть недоступні з 00:05 ночі до 06:30 ранку. Також не будуть працювати:

банкомати,

термінали самообслуговування,

POS-термінали банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!", - зазначили у банку.

"ПриватБанк" - найбільший за розміром український банк, він належить державі (був націоналізований у 2016-2017 роках). Станом на кінець 2024 року “ПриватБанк” мав клієнтську базу у 18,32 млн фізосіб (проти 22 млн у 2017 році) та 910 тисяч бізнес-клієнтів.