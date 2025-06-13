Технические работы в "ПриваБанке": когда не будут работать банкоматы, терминалы и карты

14 июня из-за проведения технических работ операции с картами будут недоступны с 00:05 ночи до 06:30 утра. Также не будут работать:

банкоматы,

терминалы самообслуживания,

POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!", - отметили в банке.

"ПриватБанк" - крупнейший по размеру украинский банк, он принадлежит государству (был национализирован в 2016-2017 годах). По состоянию на конец 2024 года "ПриватБанк" имел клиентскую базу в 18,32 млн физлиц (против 22 млн в 2017 году) и 910 тысяч бизнес-клиентов.