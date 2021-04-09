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По техническим причинам: YouTube-канал Госкино заблокирован

Автор: Юлия Струк

Государственное агентство по вопросам кино заявило о блокировании YouTube-канала ведомства. В агентстве работают над скорейшим решением этой проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Друзья! По состоянию на данный момент по техническим причинам работа Ютуб-канала Госкино заблокирована, мы работаем над скорейшим решением этой проблемы", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Ранее она была заместителем председателя Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. До этого занимала должность председателя кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Как писало РБК-Украина, YouTube готовится изменить дизайн и тестирует несколько вариантов дизайна, где не будет видно дизлайков. Ожидается, что теперь под видео не будет общедоступного счетчика дизлайков.

При этом производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. А остальные пользователи все равно будут иметь возможность ставить их.

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