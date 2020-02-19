ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство назначило главу Госкино и еще 3 ведомств

Новости » Политика     19.02.2020 - 12:57
Правительство назначило главу Госкино и еще 3 ведомств
Фото: Марина Кудерчук (iz.com.ua)

Марина Кудерчук назначена главой Госкино

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

Отметим, из открытых источников известно, что она была заместителем председателя Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. До этого занимала должность председателя кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Кроме того, Левчук Сергей Андреевич назначен главой Государственного агентства спорта.

Григоренко Галина Владимировна - главой Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанська Ольга Валентиновна - главой Государственного агентства по вопросам художественного образования.

Напомним, 29 января 2020 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал о назначении Марины Кудерчук главой Госкино.

Также сообщалось о повторном конкурсе на должность председателя Госкино. Его проводили, поскольку лидер первого конкурса не прошла собеседование. Всего в списке на должность фигурировали девять претендентов.

Добавим, Госкино профинансирует съемки фильма об авиакатастрофе МН17. Государство выделит на киноленту "Железные бабочки" 2,3 миллиона гривен - это 54% общей стоимости фильма. Режиссером и автором сценария фильма будет Роман Милый, а продюсерами - Владимир Тихий и Андрей Котляр. Релиз фильма планируется в 2020 году.

В Украине создали Единую комиссию по вопросам политзаключенных Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныназначениеГоскино
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь