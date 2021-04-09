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З технічних причин: YouTube-канал Держкіно заблокований

Автор: Юлія Струк

Державне агентство з питань кіно заявило про блокування YouTube-каналу відомства. В агентстві працюють над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Друзі! Станом на даний момент з технічних причин робота Ютуб-каналу Держкіно заблокована, ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому минулого року Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук главою Державного агентства з питань кіно. Раніше вона була заступником голови Запорізької ОДА і координувала питання екології та природних ресурсів. До цього обіймала посаду голови кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Як писало РБК-Україна, YouTube готується змінити дизайн і тестує кілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Очікується, що тепер під відеоролик збережено не буде загальнодоступного лічильника дизлайків.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків у YouTube Studio. А решта користувачів все одно будуть мати можливість ставити їх.

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