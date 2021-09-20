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Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 13:21
Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более 90%. Это соответствует графику и ожидаемым показателям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

"Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе Министерства развития общин и территорий Украины. В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", - отметил Алексей Чернышов.

Глава Минрегиона остановился и на других направлениях подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе и финансовых аспектах деятельности предприятий теплоснабжения.

"Цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется. Поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке - 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС и без других надбавок) в рамках объема I "Фиксированный". Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны. Каждый день в Минрегионе проводим встречи с главами городов и руководителями областных госадминистраций. Они касаются как физической подготовки, так и тарифной политики", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Как сообщалось, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.

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Отопительный сезон
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